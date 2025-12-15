Yeni Şafak
Esnaflar 'alan işgali' nedeniyle birbirine girdi

23:3015/12/2025, Pazartesi
DHA
Esnafların kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yan yana dükkanları bulunan üç esnaf arasında iş yerlerinin önündeki alan işgali nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 esnaf arasında iş yerlerindeki alan işgali nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü, saat 20.00 sıralarında Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana dükkanları bulunan esnaflar S.D., B.K. ile S.E. arasında iş yerlerinin önündeki alan işgali nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Esnafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine saldırmaya devam etti. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri geldi.

Adliyeye sevk edildiler

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan S.E. ve S.D.yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kavga kameraya yansıdı

Taraflar arasında çıkan kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 esnaf arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı.



