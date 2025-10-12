Yeni Şafak
Farklı adlarla teröre müsaade etmeyiz

Fırtına obüslerinin hedeflerini tam isabetle vurması sonrasında "Skorsky" tipi helikopterler, topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri, mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı.
Fırtına obüslerinin hedeflerini tam isabetle vurması sonrasında "Skorsky" tipi helikopterler, topları ve CH-47 Chinook nakliye helikopterleri, mühimmat dolu konteynerleri alana taşıdı.

Ateş Serbest-2025 faaliyetinde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, asimetrik risk ve tehditlerin sürdüğünü kaydetti. Bu çerçevede iç cephenin tahkim edildiğini belirten Güler, PKK ve iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetine son vermesi gerektiğini vurguladı: Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşularımızda farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2025" faaliyeti tamamlandı. Faaliyet, Ankara Polatlı’daki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı. Dünkü Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ordu komutanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

BAZI SİLAH SİSTEMLERİ İLK KEZ KULLANILDI

F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 50 silah ve silah sisteminin bulunduğu faaliyet kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen, ayrıca TSK'nın kullanımına sunulan 82 silah ile sistem alanda sergilendi. Sergide çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe de ilk kez yer aldı. Ateş Serbest Faaliyeti'nde tel güdümlü dron, Aslan insansız kara aracı, Korkut silah sistemi, 105 milimetre Boran obüs ve sürü dron da ilk defa kullanıldı. Hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen sistem ile silahların da olduğu envanterlerle tam isabetle vurularak imha edildi.

TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKMALI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı konuşmada, bugün karşı karşıya olunan küresel tehditler, terörizm ve jeopolitik risklerin kendilerine daima güçlü, hazır ve caydırıcı bir orduya sahip olmanın önemini hatırlattığına dikkat çekti. Güler, Gazze'de sağlanan ateşkes konusunda başta insani yardımların hızlıca bölgeye ulaştırılması ateşkesin eksiksiz uygulanması ve sürekliliğine yönelik gelişmeleri yakından izleyecek, ihtiyaç duyulabilecek her konuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini vurguladı.

Dünyanın bir krizden geçtiğini, asimetrik risk ve tehditlerin devam ettiğini kaydeden Güler, bu çerçevede iç cephenin tahkim edildiğini belirtti: “Nihai hedefimiz terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. PKK ve iltisaklı tüm gruplar, alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, Suriye başta olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce koşulsuz silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşularımızda farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğiz.”




