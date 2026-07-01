Fatih’te 4 katlı binanın çatısındaki beton parçalar sokağa döküldü

İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın çatısındaki beton parçaları bilinmeyen nedenle sokağa düştü. Olay sırasında düşen parçalar park halindeki motosiklet ve otomobile zarar verirken, sokakta yürüyen iki kişi koşarak son anda kurtuldu.

Saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak’ta iddiaya göre sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Olayda düşen beton parçaları binanın önünde park halindeki otomobil ile motosiklet zarar görürken çevredeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sokak Fatih Belediyesi ekiplerince temizlendi.





Öte yandan yaşanan çökme anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sokakta yürüyen iki kişinin düşen parçalardan koşarak kaçtığı görüldü.







