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Fatih’te 4 katlı binanın çatısındaki beton parçalar sokağa döküldü

Fatih’te 4 katlı binanın çatısındaki beton parçalar sokağa döküldü

00:301/07/2026, Çarşamba
IHA
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Silivrikapı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir binanın çatısındaki beton bloklar bilinmeyen bir nedenle sokağa düştü
Silivrikapı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir binanın çatısındaki beton bloklar bilinmeyen bir nedenle sokağa düştü

İstanbul'da Silivrikapı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir binanın çatısındaki beton bloklar bilinmeyen bir nedenle sokağa düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın çatısındaki beton parçaları bilinmeyen nedenle sokağa düştü. Olay sırasında düşen parçalar park halindeki motosiklet ve otomobile zarar verirken, sokakta yürüyen iki kişi koşarak son anda kurtuldu.

Saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak’ta iddiaya göre sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Olayda düşen beton parçaları binanın önünde park halindeki otomobil ile motosiklet zarar görürken çevredeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sokak Fatih Belediyesi ekiplerince temizlendi.


Öte yandan yaşanan çökme anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sokakta yürüyen iki kişinin düşen parçalardan koşarak kaçtığı görüldü.



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