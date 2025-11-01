Yeni Şafak
FETÖ üyesi eski öğretmen tırda yakalandı

21:211/11/2025, Cumartesi
AA
FETÖ üyesi eski öğretmen ve tır sürücüsü hakim karşısına çıktı. (Foto: Arşiv)
Edirne'de dün yapılan çalışma sonucu bir tırda yakalanan FETÖ üyesi eski hakim çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan tırda yakalanan bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ile tır sürücü tutuklandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu dün bir tırda yakalanan Ö.D. ve tır sürücüsü E.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen Ö.D, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tır sürücüsü E.E. ise "göçmen kaçaklığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



