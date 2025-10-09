Yeni Şafak
Fırtına uyarısı yapılan Bartın’da dev dalgalar

17:409/10/2025, Perşembe
METEOROLİJİNİN FIRTINA UYARISINDA BULUNDUĞU BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE DENİZDE DEV DALGALAR OLUŞTU.
Meteorolojinin fırtına uyarısında bulunduğu Bartın’ın Amasra ilçesinde denizde dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına uyarısının yapıldığı Bartın’ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Saatte hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluşuyor. Kayalara çarpan dalgaların boyu 4 metreye ulaşıyor. Bugün öğlen saatlerinde başlayan fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Öte yandan deniz kenarında hafif yağışa rağmen kimileri deniz kenarında dalgaları izlerken kimisi ise cep telefonuyla şiddetli dalgaları görüntülüyor.

