Fondaş medyada para kavgası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” diyerek İmamoğlu’nun bazı gazetecileri maaşa bağladığını ima etmesi Pandora’nın kutusunu açtı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu destekleyen gazeteciler karşılıklı olarak birbirlerini suçlamaya başladı. Önce “Türk Savunma Teşkilatı” isimli bir Twitter hesabı İsmail Saymaz, Fikret Bila, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Şirin Payzın’ın adını anarak iddialarda bulundu.

Soner Yalçın

ODATV ESKİ YÖNETİCİLERİNİ SUÇLADI

Soner Yalçın’ın sahibi olduğu ve İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen internet sitesi Odatv de bu iddiaları doğru kabul edip bu gazetecileri aradı ve ne düşündüklerini sordu. İlginç olan ise Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu’nun kısa süre öncesine kadar Odatv’nin iki yöneticisi olmasıydı. Halen Cumhuriyet’te yazan Barış Pehlivan Odatv’den arayanlara, “Öncelikle Soner Yalçın’a selamımı söyleyin. Odatv’nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner Bey açıklasın” karşılığını verdi.

KILIÇDAROĞLU AKLINI KAYBETMİŞ

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel’e konuşan Kılıçdaroğlu da adı geçen bu gazetecilere sahip çıkıp Odatv’ye ağır suçlamada bulundu: “Odatv’nin geliri nereden onu sorun?” Odatv’nin sahibi Soner Yalçın’dan cevap gecikmedi: “Üzgünüm Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP’yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor.”

Cafer Mahiroğlu

CHP trol ordusu kurmuş

CHP’nin para musluklarını kestiği Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ise Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Eren Erdem’in trol ordusu kurduğunu açıkladı. Bu sözler, Yeni Şafak’ın seçimlerinden önce gündeme getirdiği “CHP’nin 5 ayaklı bir trol ordusu”nun itirafı anlamına geliyor. Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu da Kılıçdaroğlu ve yönetimine ağır eleştirilerde bulundu: “Kulağıma şöyle sözler geliyor. Şu anda bu şahıs (Eren Erdem’i kastediyor) bir trol ordusu yaratıyor, birtakım YouTuber’lara bir takım yerlere gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor bu korkunç bir şey”. Yeni Şafak Gazetesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce CHP’nin 5 ayaklı bir trol ordusu kurduğunu deşifre etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, geçtiğimiz günlerde Halk TV ile sözleşmelerini feshettiklerini ilan ederek kanalı fonladıklarını resmen ilan etmişti. Halk TV para musluğunun kesilmesini “sansür” olarak nitelemesi dikkat çekti.







