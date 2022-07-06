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POLİTİKA

Fuat Oktay: Son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '15 Temmuz Sonrası Türkiye' sempozyumunda, "Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmı belirlenerek kamu bünyesinden temizlenmiştir. 100'ün üzerinde FETÖ üyesi, saklandıkları ülkelerden Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. 20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Maarif Vakfımıza devredilmiştir. Nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız." dedi.

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Haber Merkezi DHA
​Fuat Oktay: Son FETÖcüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ankara ofisince düzenlenen '15 Temmuz Sonrası Türkiye' başlıklı sempozyumun açılışına katıldı.

15 Temmuz'un, milletin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığı gün olduğunu aktaran Oktay, milletin Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı tarihi bir ders verdiğine işaret etti.

15 Temmuz'da mücadele veren milli yürekleri unutmanın mevzubahis olamayacağını aktaran Oktay,

"Şehitlerimizin aziz hatıralarını unutmadığımız gibi o gece 'bekle gör' taktiği uygulayanları, kaçanları, televizyon başında kahvelerini yudumlayarak darbeyi seyredenleri de unutmadık. Demokrasiden yana tavır almak yerine, terörün sözcülüğünü yapanları da gördük. O gece, hain kalkışmayı fırsat bilip güney sınırımıza yığınak yaptılar. Diyarbakır'da saldırıya hazırlandılar, bunları yaşadık. İçeride ve dışarıda kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere de hep birlikte şahit olduk. Milletimiz, kimin cesaretten kimin esaretten yana olduğunu çok net görmüş anlamıştır" diye konuştu.

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'TERÖRİSTLERİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

Oktay, cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin, millet iradesinin gücünü vesayet karşısında artırdığı ve istikrarsız hükumetler dönemini sona erdirdiğini belirterek,

"FETÖ'cülerin sızdığı tüm kurumların temizlenmesi, askeri eğitim kurumlarının düzenlenmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik'in İçişleri Bakanlığı'na bağlanması gibi sivilleşme yönünde yapısal reformlar gerçekleşmiştir. Sistemler kendilerini geliştirerek olgunlaşır. 4 yıldır uygulamada olan cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi de eksikliklerini tamamlayarak, gelişerek olgunlaşacaktır. Diğer taraftan, başta hain FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle her alanda verdiğimiz mücadeleye daha sıkı şekilde dört elle sarıldık ve mücadelemiz bugün de kararlılıkla sürüyor.

Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat teşkilatımızın titiz çalışmaları ile kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerin önemli bir kısmı belirlenerek kamu bünyesinden temizlenmiştir. 100'ün üzerinde FETÖ üyesi, saklandıkları ülkelerden Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. 20 ülkede 234 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Maarif Vakfımıza devredilmiştir. Nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

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'MİLLETİMİZİ KANDIRAMAZLAR'

Oktay, sadece terör örgütleriyle değil, aynı zamanda terörün içeride ve dışarıdaki uzantılarına yönelik de mücadele verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ne yazık ki ülkemizde terör örgütleriyle kol kola girmiş bir muhalefet yapısı var. Bir gün biri Gazi Meclisimizde bu örgüt üyelerinin ailelerini ağırlıyor. Ertesi gün bir diğeri çıkıp FETÖ'cülere af vaadinde bulunuyor. 6 artı 1'lik masanın kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar, bu örgütlerin kuklacıları ile kurduğu tezgahlar da cabası. Teröre 'terör', teröriste 'terörist' diyemeyenleri bu millet görüyor. Bu millet, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun televizyonun karşısında kahvesini yudumladığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ise milletin istikbali için ölümüne mücadele verdiğini çok iyi biliyor. 15 Temmuz'da zuhur eden yiğitlik ve dayanışma ruhu, terörle arasına mesafe koyamayanları içinde tutmaz. Yüzlerine hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gizli ittifaklarını hangi kılıfa koyarlarsa koysunlar milletimizi kandıramazlar."

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