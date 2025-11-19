Gazze’de ana aktör Türkiye

Gazze’nin ana gündem maddelerinden biri olduğuna dikkat çeken Fidan, Türkiye’nin Gazze’de akan kanın durması için en üst düzeyde yoğun diplomasi yürüttüğünü hatırlattı. İsrail’in çeşitli ihlallerine rağmen ateşkesin büyük ölçüde korunduğunu ve kısıtlamalara rağmen Gazze’ye insani yardım sevkiyatının başladığını vurgulayan Fidan, Türkiye’nin bu süreçteki rolünün uluslararası kamuoyunda takdirle karşılandığını belirtti.

Türkiye’nin, ateşkesi uluslararası mekanizmalar aracılığıyla kurumsal hale getirmek için çalıştığını ifade eden Fidan, New York’ta başlatılan süreçte yer alan ülkelerle 3 Kasım 2025’te İstanbul’da Gazze konulu bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunun en başından beri “ilkesel” bir çizgide ilerlediğini vurgulayan Fidan, bu kararlı yaklaşımın Türkiye’yi Filistin bağlamında başat aktörlerden biri haline getirdiğini belirtti. ABD tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Gazze tasarısının kabul edildiğini kaydeden Fidan, “Sürecin yakın takipçisi olacak ve iki devletli çözüm hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu. Fidan, Türkiye’nin küresel krizlerdeki “kolaylaştırıcı rolünü” hatırlatarak 2025 yılında Rusya ve Ukrayna arasında üç tur doğrudan görüşmeye İstanbul’da ev sahipliği yapıldığını belirtti. Türkiye’nin önümüzdeki süreçte de Ukrayna’da barışın sağlanması için çabalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte Karadeniz güvenlik mimarisinin temel unsuru olan Montrö rejimini tavizsiz koruduğunu ifade etti.