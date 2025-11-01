Gazze’de ikinci aşama toplantısı 3 Kasım’da İstanbul’da

Dışişleri Bakanı Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bakanlıkta bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Gazze’de ateşkesin devam etmesi yönünde kaygıları olmasına rağmen uluslararası toplumun kahir ekseriyetinin, ateşkesin devam etmesi yönünde mutabık olduğunu kaydetti. Fidan, Gazze'de barış planının ikinci aşamasına nasıl geçilmesi gerektiği ve Uluslararası İstikrar Gücü ile barış planında belirtilen diğer organların nasıl hayat bulacağı meselesinin tartışıldığını belirterek, Uluslararası İstikrar Gücü'ne yönelik askeri formasyonun nasıl belirleneceği üzerine çalışmalar olduğunu ifade etti. Fidan, bahsettiği tüm süreçlere Türkiye'nin dahil olduğunu belirterek, insani yardım koordinatörü olarak Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu’nu atadıklarını ve AFAD, Türk Kızılay ve yardım kuruluşlarının koordinasyon içinde çalıştığını kaydetti.