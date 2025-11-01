Gazze’de ikinci aşama toplantısı 3 Kasım’da İstanbul’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki ateşkes sürecini değerlendirerek "Biz geldiğimiz aşamayı değerlendirmek ve bir sonraki aşamada hep beraber neler yapabiliriz diye New York'ta Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'la beraber bir araya gelen ülkelerin dışişleri bakanlarıyla pazartesi günü inşallah İstanbul'da bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bakanlıkta bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Gazze’de ateşkesin devam etmesi yönünde kaygıları olmasına rağmen uluslararası toplumun kahir ekseriyetinin, ateşkesin devam etmesi yönünde mutabık olduğunu kaydetti. Fidan, Gazze'de barış planının ikinci aşamasına nasıl geçilmesi gerektiği ve Uluslararası İstikrar Gücü ile barış planında belirtilen diğer organların nasıl hayat bulacağı meselesinin tartışıldığını belirterek, Uluslararası İstikrar Gücü'ne yönelik askeri formasyonun nasıl belirleneceği üzerine çalışmalar olduğunu ifade etti. Fidan, bahsettiği tüm süreçlere Türkiye'nin dahil olduğunu belirterek, insani yardım koordinatörü olarak Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu’nu atadıklarını ve AFAD, Türk Kızılay ve yardım kuruluşlarının koordinasyon içinde çalıştığını kaydetti.
8 ÜLKE KATILACAK
İstanbul’da 3 Kasım’da gerekleştirecekleri toplantıya işaret eden Fidan, Türkiye, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanlarının Trump ile eylülde yaptığı toplantıyı hatırlattı. Fidan, "Bunun önünde engeller var mı? Sorunlar neler? Bir sonraki aşamada neler yapmamız gerekiyor? Batıdaki dostlarımızla neler konuşacağız? Amerika'yla devam eden görüşmelerde ne türden destekler var? Bunların hepsini pazartesi günü yapacağımız inşallah toplantıda ele alacağız" diyen Fidan, bu konuda çok sayıda çalışma ve telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.