Genç yaştaki husumetlisini bıçakladı

23:4015/12/2025, Pazartesi
IHA
Kırıkkale’de 19 yaşındaki E.O., husumetli olduğu şahsı çıkan tartışma sonrası karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale’de 19 yaşındaki genç, husumetli olduğu şahsı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kalatepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. (19) ile A.T. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.O., A.T.’yi karnından bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli E.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kırıkkale
#Bıçak
#Kavga
