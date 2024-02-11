Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon uzay kapsülü 9 Şubat’ta Dünya'ya döndü. Alper Gezeravcı, Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçti ve ailesiyle buluştu. Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek” ifadelerini kullandı.

ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü mutluluk gözyaşlarıyla karşıladı. Dragon kapsülünün Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayından takip eden aile, Gezeravcı'nın kapsülden çıkarılma anını izlerken mutluluktan gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi. Anne Sıddıka Gezeravcı, “Çok güzel bir duygu, hayırlısıyla gitti ve geldi. Bizi, yakınlarımızı mutlu etti” dedi. Baba Ali Gezeravcı da Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.

BAŞARILARI DAİM OLDU

“Başarıları daim oldu fakat bazı zamanlarda insanda bir burukluk meydana geliyor. Burukluğu şu anda kaldırıp mutluluk yaşıyoruz” diyen baba Gezeravcı, oğlunun bu görevinin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Canlı yayınların hepsini izlediğini belirten baba Gezeravcı, oğlunun yüzündeki tebessümü gördüğünde mutlu olduğunu söyledi.

BAŞ BAŞA DA GÖRÜŞELIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ile telefonda görüştü. Görevi başarıyla tamamladığı için Gezeravcı'ya teşekkür eden Erdoğan, “İnşallah Ankara'ya geldiğinizde de baş başa görüşüp bize bütün bu süreci etraflıca anlatırsan, bundan da ayrıca mutlu oluruz. Bundan sonra da üzerinde çok önemli görevler olacak” diye konuştu. Gezeravcı, “Tevzi etmiş olduğunuz görevi hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla yerine getirdik. Ülkemize, gelecek nesillerimize böyle bir ilham kaynağı görev hediye ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tuva Cihangir Atasever.

Atasever nisanda uzay yolcusu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleş-tireceğini söyledi. Atasever'i de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Yunanistan kıskandı

Dünya medyasının yakından izlediği uzay yolculuğu Yunan basınında da yankı buldu. Yunan gazetesi Pentapostagma Türkiye'nin ve Gezeravcı'nın başarısını “Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya’ya döndü” şeklinde verdi.

Sana yıldız getiremedim ama

Gezeravcı, X'ten yaptığı paylaşımda, "Yeğenim Karan benden uzaydan yıldız getirmemi istemişti. Bu sefer yıldız getirmek nasip olmadı ama yanımda birbirinden değerli hocalarımızın hazırladığı 13 deneyin örneklerini getirdim. Eminim bu çalışmalar ülkemin geleceğini bir yıldız gibi parlatacak" dedi.







