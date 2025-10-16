Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Gezi dönüşü kabus: 17 öğrenci hastaneye başvurdu

Gezi dönüşü kabus: 17 öğrenci hastaneye başvurdu

00:5716/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Öğrenciler bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Öğrenciler bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kütahya'da, Muğla'dan Eskişehir'e gezi için giden bir lisenin öğrencileri, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine başvuran 17 öğrenci tedavi altına alındı.

Kütahya'da, geziden dönerken rahatsızlanan 17 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Muğla'dan Eskişehir'e gezi için giden bir lisenin öğrencileri, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve kusma şikayetiyle 17 öğrenci, Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine başvurdu.

Tedavi altına alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



#Kütahya
#ÖĞRENCİ
#zehirlenme şüphesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araştırma ortaya koydu: Türkiye’de iş hayatının en mutsuz mesleği belli oldu! Sonuç herkesi şaşırttı