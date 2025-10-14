Dört araçlık zincirleme kazada maddi hasar

Kaza, Yenimahalle Çevre Yolu’nda üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kazaya karışan sürücü ve yolcularda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.