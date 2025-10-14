Yeni Şafak
Dört araçlık zincirleme kazada maddi hasar

Dört araçlık zincirleme kazada maddi hasar

00:5214/10/2025, Salı
IHA
Zincirleme kazada yaralanan olmadı.
Zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Kütahya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Yapılan incelemede, kazaya karışan sürücü ve yolcularda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi.

Kaza, Yenimahalle Çevre Yolu’nda üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kazaya karışan sürücü ve yolcularda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



#Kütahya
#Tavşanlı
#Kaza
