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Güldal Akşit'e veda: TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı Güldal Akşit için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

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Haber Merkezi AA
Güldal Akşite veda: TBMMde cenaze töreni düzenlendi
AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Akşit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanları ve eski bakanlar ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

AA

Törende Akşit'in biyografisi okundu. Saygı duruşunun ardından Akşit için dua edildi. Törenin sonrasında Akşit'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Akşit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AA

Akşit, 58. ve 59. hükümetlerde bakan olarak görev yaptı

Malatya'da 1960 yılında doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

AA

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te ise önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

AA

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

AA

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011-14 Ekim 2014 tarihlerinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.

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