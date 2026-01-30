Yeni Şafak
'Güzellik merkezi' değil sahte altın üretimi: Emniyet ekipleri harekete geçti

21:5230/01/2026, Cuma
Avcılar'da 'güzellik merkezi' tabelalı bir iş yerinin uzun süredir faaliyet yürütmediğinin tespiti üzerine iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, altın üretiminde kullanılan çeşitli makineler ve altın görünümlü 3 sahte bilezik ele geçirildi.

Avcılar’da ihbar üzerine güzellik merkezi süsü verilen bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 21 suç kaydı bulunan ve 4 ayrı suçtan arandığı belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda sahte altın üretiminde kullanılan makine ve kimyasal maddeler ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde camında ‘güzellik merkezi’ yazılı tabela bulunan bir iş yerinde uzun süredir faaliyet yürütülmediği yönündeki ihbar üzerine inceleme başlattı. İş yerinin güzellik merkezi olarak işletilmediğinin tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda sahte altın üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, çeşitli makine ve düzenekler ile kurumaya bırakılmış 3 altın görünümlü sahte bilezik ele geçirildi. Ayrıca iş yerinde 4 adet 9 milimetre çapında fişek bulundu. İş yerinde bulunan ve 21 suç kaydı olduğu öğrenilen S.G.’nin, Giresun, İzmir ve İstanbul’da 4 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





