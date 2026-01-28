Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
PKK'lı hesapların 'yapay zeka' oyunu: Sahte içeriklere çocukları alet ediyorlar

PKK'lı hesapların 'yapay zeka' oyunu: Sahte içeriklere çocukları alet ediyorlar

22:2528/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada PKK'lı hesaplar tarafından dolaşıma sokulan 'bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte çaresizce karlar altında kaldığına' ilişkin videonun asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgede yapay zeka destekli sahte içeriklerin arttığı belirtilerek, dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığının tespit edildiğini açıkladı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada,
"Yapay zekâ destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye’de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığı tespit edilmiştir. Örneğin; küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler ile Suriye ordusu askerlerinin İsrail tarafından Suriye topraklarında gözaltına alındığını iddia eden görüntüler yapay zekâ ile üretilmiş ve daha önce de farklı şekillerde servis edilmiş sahte içeriklerdir. Kamuoyunun yapay zekâ destekli bu tür spekülasyonlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur"
ifadelerine yer verildi.



#Suriye
#PKK
#Dezenformasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Ocak 2026 enflasyon verisini hangi gün açıklayacak? İşte takvim