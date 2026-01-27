Yeni Şafak
İletişim Başkanlığından 'Türk Telekom' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığından 'Türk Telekom' iddialarına yalanlama

DMM, Türk Telekom'a yönelik 'özel şirketlere devredileceği' iddialarını yalanladı.
DMM, Türk Telekom'a yönelik 'özel şirketlere devredileceği' iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bunun kamu zararına yol açacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada ayrıca abonelere yönelik yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemlerin de tamamen asılsız olduğu da kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk Telekom’a ilişkin kamuoyunda dolaşıma sokulan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, “Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bunun kamu zararına neden olacağı” yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"Herhangi bir hizmet devri anlamına gelmiyor"

Merkez tarafından yapılan açıklamada, Türk Telekom’da uygulanan sürecin sektörde yaygın olarak kullanılan rutin operasyonel iş modelleri kapsamında olduğu vurgulandı. Söz konusu uygulamanın herhangi bir hizmet devri anlamına gelmediğinin altı çizildi.

"Kamu zararı söz konusu değil"

Açıklamada ayrıca, iddialarda öne sürüldüğü gibi bir kamu zararının söz konusu olmadığı ifade edilirken, abonelere yönelik yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemlerin de tamamen asılsız olduğu kaydedildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına spekülatif ve yanıltıcı iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları yalnızca resmî ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaya davet etti.




