Hakkari’de kar yağışı ve çığ nedeniyle kapanan 310 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı

Hakkari genelinde önceki gün 108 köy ve 245 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. İl özel idaresi karla mücadele ekibinin yapmış olduğu geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda 310 yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma açıldı. İl özel idaresi karla mücadele ekibi halen kapalı olan 12 köy ve 31 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.