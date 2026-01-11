Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkari’de kar yağışı ve çığ nedeniyle kapanan 310 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı

Hakkari’de kar yağışı ve çığ nedeniyle kapanan 310 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı

18:4111/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
İl özel idaresi karla mücadele ekibi halen kapalı olan 12 köy ve 31 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
İl özel idaresi karla mücadele ekibi halen kapalı olan 12 köy ve 31 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari’de yoğun kar yağışı ve çığlar nedeniyle kapanan 353 köy ve mezra yolundan 310’u yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin gece gündüz yürüttüğü çalışmalar sonucu çok sayıda yerleşim yerinde ulaşım yeniden sağlandı.

Hakkari’de yoğun kar yağışı ve çığların düşmesi sonucu kapanan 353 köy ve mezra yolundan 310’u yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari genelinde önceki gün 108 köy ve 245 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. İl özel idaresi karla mücadele ekibinin yapmış olduğu geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda 310 yerleşim yeri yolu yeniden ulaşıma açıldı. İl özel idaresi karla mücadele ekibi halen kapalı olan 12 köy ve 31 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


#Hakkari
#kar
#yerleşim yeri
#ulaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Valilikten flaş açıklama