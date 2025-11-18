Yeni Şafak
Hasta yakını ile hemşireler arasında 'damar yolu' kavgası

22:5118/11/2025, Salı
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da merkezde görevli iki hemşire ile hasta yakını arasında damar yolu tartışması yaşandı. Araya girenler tarafları güçlükle ayırırken, hemşirelerin şikayetçi olması üzerine hasta yakını gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hasta yakını ile hemşireler arasında "damar yolu bulamama" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Yasin T. isimli şahıs, eşi Arzu A.’yı Aile Sağlığı Merkezine götürdü. İddiaya göre, merkezde görevli hemşireler Murat G. ve Seda K. ile hasta yakını arasında damar yolu tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde araya girenlerin tarafları güçlükle ayırdıkları gözlendi. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine Yasin T., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



