Hataylı balıkçının cansız bedeni KKTC sahilinde bulundu

22:1315/12/2025, Pazartesi
AA
Refik Sahiloğulları'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.
KKTC sahilinde bulunan cansız bedenin, 2 Aralık'ta Hatay'ın Çevlik Sahili'nde tekneyle balık avına çıkan ve kaybolan 57 yaşındaki Refik Sahiloğulları'na ait olduğu belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan cesedin, Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçı 57 yaşındaki Refik Sahiloğulları'na ait olduğu tespit edildi.

Dün KKTC sahilinde bulunan bir cesedin 2 Aralık'ta Çevlik Sahili'nde tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Sahiloğulları'na ait olma ihtimali üzerine Sahiloğulları'nın aile fertleri KKTC'ye gitti.

Aile yakınlarından alınan DNA örneğiyle, cesedin Sahiloğulları'na ait olduğu belirlendi.

Cenazenin, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.



#Hatay
#KKTC
#Balıkçı
