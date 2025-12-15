Yeni Şafak
Zıpkınla balık avlamak isteyen kişi kendini yaraladı

20:0815/12/2025, Pazartesi
AA
Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da denize balık avlamak için giren vatandaş, dengesini yitirip düşünce, piminden çıkan zıpkın bacağına saplandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zıpkınla balık avlamak isteyen kişi kendini yaraladı.

Çevlik Mahallesi'nde denize balık avlamak için giren Nihat Y. (50), bu sırada dengesini yitirip düşünce, piminden çıkan zıpkın bacağına saplandı.

Vatandaşların ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralı Nihat Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



#Hatay
#samandağ
#zıpkın
