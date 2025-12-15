Zıpkınla balık avlamak isteyen kişi kendini yaraladı

Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevlik Mahallesi'nde denize balık avlamak için giren Nihat Y. (50), bu sırada dengesini yitirip düşünce, piminden çıkan zıpkın bacağına saplandı.
Vatandaşların ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yaralı Nihat Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
