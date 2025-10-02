Hayrabolu’da eski enişte krizi

Tekirdağ’daki istifanın sebebi netleşti. CHP Hayrabolu İlçe Kongresi’nde partiden istifa ettiğini duyuran Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Yeni Şafak’a konuştu. Başoğlu, kız kardeşine şiddet uygulayan eski eniştesinin CHP Çorlu İlçe Başkanı olması üzerine CHP’den istifa ettiğini söyledi. Kendisine verilen sözler tutulmayıp kadına şiddet uygulayan biri ilçe başkanı yapıldığı için istifa ettiğini belirten Başoğlu, “Durumdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de haberi vardı. Adayda ısrar ettiler” dedi. Yoluna bağımsız devam edeceği bilgisini veren Başoğlu, ilçeye hizmet vermediğini belirttiği CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni de “Büyükşehrin Hayrabolu’ya karşı bir tutumu vardı” diye eleştirdi. Başoğlu’nun istifasına gerekçe gösterdiği yeni Çorlu İlçe Başkanı Mert Yılmaz’ın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer tarafından aday gösterildiği iddia ediliyor.