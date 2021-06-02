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POLİTİKA

İbrahim Kalın ABD'nin BM Temsilcisi Greenfield ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi'nde yapılacak görüşmenin konu başlıkları değerlendirildi.

Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın ABDnin BM Temsilcisi Greenfield ile görüştü
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield arasındaki görüşmede, Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler ile göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD iş birliği konuları ele alındı.

"Terör örgütlerine karşı iş birliği"

Görüşmede, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da hazır bulundu.

Suriye'de siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi gerektiği ifade edildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı iş birliği ve ortak mücadelenin öneminin altı çizildi.

"Filistin için BM aktif rol oynamalı"

Görüşmede, Filistin'de iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin haklarını korunması için uluslararası toplum ile BM'nin daha kararlı ve aktif bir rol oynaması gerektiği ifade edildi.

Erdoğan-Biden görüşmesi değerlendirildi

Görüşmede, yaklaşan NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmenin gündemi de değerlendirildi.

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