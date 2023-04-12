İçişleri Bakanlığı 'göçmenlere vatandaşlık' iddiasını yalanladı

Yine seçmen listesinin askıya çıktığı süreçte Başkanlığımız ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasındaki trafiğin yoğunlaştığı yönündeki iddianın da gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Anayasaya göre, sadece Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkına sahip olduğu açıktır. Bununla birlikte, YSK ile Başkanlığımız arasında ortak iş ve işlem olmadığı gibi herhangi bir resmi yazışma da bulunmamaktadır.