Gündem Bakan Soylu Diyarbakırda kaza geçiren polisleri ziyaret etti
DİYARBAKIR

Bakan Soylu Diyarbakır’da kaza geçiren polisleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır’da olay mahalline giderken kaza geçiren yunus polislerine ziyarette bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu Diyarbakır’da kaza geçiren polisleri ziyaret etti
Bakan Soylu Diyarbakır’da kaza geçiren polisleri ziyaret etti

Alınan bilgilere göre, dün silahlı kavga olayına bakmak için hareket eden motosikletli polis timleri yunuslar, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarında seyir halindeyken aniden motosikletin önüne çıkan minibüse çarptı.


Kazada, polis memurları B.I. ve C.Ç. yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralı polisler, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilerek evlerine gönderildi.


Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi.



Bakan Soylu, açılış ve ziyaretlerinden sonra Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuruna, ardından evde tedavisi devam eden polis memuruna geçmiş olsun dileklerinde bulunup, durumları hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır'da kaza: 3'ü polis 4 yaralı
GÜNDEM
Diyarbakır'da kaza: 3'ü polis 4 yaralı

Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
GÜNDEM
Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Sokaklara döküldüler

Sokaklara döküldüler

​AB ve NATO'dan ayrılmak istiyorlar
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

​Kızıldeniz'den geldi: Keşif dalışında ilk defa görüldü.
Kievde art arda patlamalar

​Ukrayna'nın başkentinde dumanlar yükseliyor.

​Zelenskiy'den saldırı sonrası ilk açıklama: Sığınaklardan çıkmayın.

​Ağustos'ta işsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 oldu.

MİT'ten Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a operasyon.

​PKK yandaşları 'polis şiddeti' diye yaymıştı.

​Uçakların teslimatı durdurulmuştu

​Meteoroloji'den 26 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı.

3 ayda 55 milyar dolar aldılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.