Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerin Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresinde Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Barış Bahçeli yönetimindeki 21 TT 0989 plakalı ticari taksi, aynı yönde hareket halinde olan 53 HL 857 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savrularak refüje ve aydınlatma direklerine çarptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

DHA Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan trafik polisi M.K. yol kontrolünü sağlamak için araçtan indi. Bu sırada Şanlıurfa yönünden gelen 07 YSH 94 plakalı otomobil, M.K.’ye çarptı. Polis memuru M.K. ve diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.