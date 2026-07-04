İflas eden İsfalt’a karşı AK Partili Arnavutköy Belediyesi’nden büyük hamle: ARFALT hizmete açıldı

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Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ARFALT Asfalt, Bitüm ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisi ile belediyenin öz malı 85 iş makinesi ve hizmet aracının envantere alım töreni gerçekleştirildi.

Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekili Seda Gören, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 bin metrekare alan üzerine kurulan ARFALT Tesisi; asfalt, bitüm ve yol kimyasallarını tek çatı altında üreten entegre yapısıyla dikkat çekiyor. Bünyesindeki 160 ve 240 ton/saat kapasiteli iki asfalt plentiyle saatte toplam 400 ton asfalt üretim kapasitesine sahip olan tesiste; asfaltın yanı sıra asfalt emülsiyonu, modifiye bitüm, likit membran, yalıtım ürünleri ve paketlenmiş soğuk asfalt üretimi gerçekleştirilecek. Üretilecek asfalt yalnızca Arnavutköy’de kullanılmayacak, ihtiyaç halinde çevre ilçelerin asfalt ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlayacak.

Törende ayrıca belediyenin öz malı olarak envantere kazandırılan 85 yeni iş makinesi ve hizmet aracı da tanıtıldı. Yeni araç filosuyla birlikte Arnavutköy Belediyesi’nin altyapı, üstyapı ve yol bakım çalışmalarındaki hizmet kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Özdemir: “Arnavutköy İstanbul’un parlayan yıldızı”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediyesi’nin göreve geldiği günden bu yana seçim vaatlerini yerine getirmenin yanı sıra ilçeye yeni yatırımlar kazandırdığını belirterek, son dönemde açılışı gerçekleştirilen sosyal tesisler, çocuk merkezleri, aile danışmanlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, parklar ve eğitim yatırımlarıyla ilçenin hizmet standartlarının her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon projeleriyle Arnavutköy’ün önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Özdemir, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve metro yatırımlarının ilçeyi İstanbul’un en erişilebilir merkezlerinden biri haline getirdiğini belirtti. Ulaşım yatırımlarının Arnavutköy’ün gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getiren Özdemir, Sazlıdere bölgesinde yürütülen sosyal konut projelerinin de dar gelirli vatandaşlar, şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlar için hayata geçirildiğini vurguladı.

İstanbul’daki belediyelerin hizmet performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, bütçesinin en yüksek oranını yatırıma ayıran ilk 10 belediyenin 9’unun AK Parti belediyesi olduğunu söyledi. Arnavutköy Belediyesi’nin sahip olduğu bütçeye rağmen birçok büyük belediyeden daha fazla yatırım gerçekleştirdiğini belirten Özdemir, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve ekibini tebrik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de eleştiren Özdemir, Arnavutköy için Büyükşehir Belediyesi’ne ilçe belediyesinin yaklaşık beş katı bütçe ayrılmasına rağmen bunun karşılığında yeterli hizmet üretilmediğini savundu. Özdemir, ulaşım başta olmak üzere birçok alanda ilçe belediyelerinin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kendi imkânlarıyla çözüm üretmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Bir tarafta Arnavutköy Belediyesi, bir tarafta koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Hizmet mukayesesi yaptığımızda Arnavutköy Belediyesi kendi bütçesiyle daha fazla hizmeti ilçesine kazandırmıştır.” dedi.

İBB’ye bağlı kurumların hizmetlerini de eleştiren Özdemir, İETT filosunun yaşlandığını, KİPTAŞ’ın eski üretim performansından uzaklaştığını öne sürerek, merkezi hükümetin eğitimden ulaşıma, raylı sistemlerden sosyal konut projelerine kadar İstanbul’a yatırımlarını sürdürdüğünü, buna karşın Büyükşehir Belediyesi’nin beklenen hizmetleri ortaya koyamadığını söyledi.

Seda Gören: “Kötü komşu insanı mal sahibi yapıyor”

İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ise konuşmasında ARFALT yatırımının ortaya çıkış nedenini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet eksiklikleri üzerinden değerlendirdi.

“Kötü komşu insanı mal sahibi yapıyor. Siz yolları yapmazsanız, asfalt dökmezseniz, yatırım yapmazsanız ilçe belediyesi de vatandaşına daha hızlı ve daha ekonomik hizmet verebilmek için kendi asfalt üretim tesisini kuruyor.”

AK Parti belediyeciliğinin yalnızca sosyal projelerle değil, teknik yatırımlarla da vatandaşın hayatını kolaylaştırdığını belirten Gören, belediyelerin tüm bu yatırımları vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Candaroğlu: “Hazır alım dönemini geride bırakıyoruz”

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise ARFALT’ın yalnızca bir üretim tesisi olmadığını, belediyecilik anlayışında önemli bir dönüşümün simgesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Candaroğlu, artık tüketen değil üreten belediyecilik modelini hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Hazır alım dönemini geride bırakıyoruz. Kendi ihtiyacını kendi üreten, kaynaklarını verimli kullanan ve ürettiği değeri yeniden hemşehrilerinin hizmetine sunan güçlü bir belediyecilik modelini Arnavutköy’ümüze kazandırıyoruz.”

15 bin metrekare alanda kurulan ARFALT Tesisi sayesinde belediyenin ihtiyaç duyduğu asfaltı artık kendi imkânlarıyla üreteceğini belirten Candaroğlu, bunun hem maliyetleri düşüreceğini hem de hizmetlerin çok daha hızlı hayata geçirilmesini sağlayacağını söyledi.

Belediyecilikte tasarrufun yalnızca daha az harcamak anlamına gelmediğini vurgulayan Candaroğlu, “Tasarruf; kaynakları doğru yönetmek, geleceğe yatırım yapmak ve milletimizin emanetini en verimli şekilde değerlendirmektir.” ifadelerini kullandı.

Candaroğlu ayrıca, belediyenin öz malı olarak envantere kazandırılan 85 yeni iş makinesi ve hizmet aracının Arnavutköy’e uzun yıllar hizmet vereceğini belirterek, hedeflerinin kendi üreten, teknolojiyi yakından takip eden, mali disiplinden taviz vermeyen ve vatandaşına en kaliteli hizmeti sunan örnek bir belediyecilik modelini daha da ileri taşımak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesilerek ARFALT Asfalt, Bitüm ve Yol Kimyasalları Entegre Üretim Tesisi resmen hizmete açıldı. Daha sonra belediyenin öz malı olarak envantere kazandırılan 85 iş makinesi ve hizmet aracı tanıtıldı. Katılımcılar programın ardından tesisi gezerek üretim hatlarını yerinde inceledi.