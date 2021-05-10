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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrailin alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir
POLİTİKA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırısına tepki göstererek, "Tüm insanlığa sesleniyoruz; bu terör devletine had bildirmenin vaktidir" dedi.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrailin alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İslam dünyasına sesleniyoruz; İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz; bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zülüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem" dedi.

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