İmamoğlu’nu küskünlerle yıkacak

Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun delegeye verdiği ama tutmadığı sözlere odaklandı. 2024 başında faaliyete geçecek olan İkinci Yüzyıl Vakfı üzerinden parti içi dinamikleri kontrol edecek Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl Akademisi’ni de hayata geçirecek. Vakıf üzerinden partililerle bağını sürdürecek olan Kılıçdaroğlu, akademi üzerindense parti içindeki muhalefet blokunu zinde tutmayı deneyecek.

Kaynaklar, 307 delege için, “Kongreler sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun bol keseden olmayan makamları dağıttığı isimler” tanımlaması yaptı. Kaynaklar, “İmamoğlu ve İstanbul ekibinin yanı sıra Özgür Özel adına da konuşan bazı üst düzey CHP’liler, bazı delegelere bizzat kendileri ya da yakınları için yerel seçimlerde il ve ilçe meclisi üyeliği gibi sözler verdiler. Aday listelerinin açıklanmasından sonra ciddi bir küskünler grubu ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.