İmamoğlu’nun da kiraladığı uyuşturucu alemi yapılan uçağın faturası ortaya çıktı

Tartışma konusu Kıbrıs turu 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. Bununla ilgili olarak uçağın asıl sahibi olan işadamı Veysel Demirci uçağı o dönemde kiraladıklarını kaydedip "O yıl Global Jet ile sözleşme yapmışız. Onlar da WW Havacılık’a kiralamış. Bu uçuş karşılığında da 22 bin 751 avro almışlar" dedi. İmamoğlu henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyduğunda kiraladığı jetlerle gündeme gelmişti. İmamoğlu daha önce de Bonair Havacılık, Vizyon Havacılık, Söz Jet Havacılık, Genel Havacılık gibi şirketlerden uçak kiralaması ile gündeme gelmişti.