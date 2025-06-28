İstanbul Valiliğinden megakent dahil yedi ile fırtına uyarısı

Bahsi geçen yedi ilde yarın 12.00 ile 22.00 saatleri arasında hızı 60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar beklendiğini ifade eden Valilik, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.