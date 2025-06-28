İstanbul Valiliğinden megakent dahil yedi ile fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini paylaşan İstanbul Valiliği, yarın bölgede kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiğini belirtti. Valilik, saatteki hızı 60 kilometreye varabilecek rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
İstanbul Valiliği, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli rüzgar beklendiğini belirtti.
Bahsi geçen yedi ilde yarın 12.00 ile 22.00 saatleri arasında hızı 60 kilometreye varan kuvvetli rüzgar beklendiğini ifade eden Valilik, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.