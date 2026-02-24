Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

07:5024/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Polis ekipleri operasyon yapılan evlerde aramalar yaparken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Polis ekipleri operasyon yapılan evlerde aramalar yaparken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü ile iltiksaklı faaliyet yürüten ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Örgüt ile iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri operasyon yapılan evlerde aramalar yaparken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

#İstanbul
#DEAŞ
#Terörle Mücadele
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Mazot, benzin ve LPG güncel fiyatlar