İstanbul'da Sivas'takinden daha çok Sivaslı yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre belirlenen 81 il nüfusunda, ikamet edilen kente göre değil de nüfus kütüğünün kayıtlı olduğu şehre göre bakıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Herkes nüfusa kayıtlı olduğu il, yani memleketinde yaşıyor olsaydı,Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul değil, Şanlıurfa olacaktı.

HAYAT Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

47 milyon kendi şehrinde

15 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye toplam nüfusunun yüzde 18.5'ine yakınının yaşadığı İstanbul, kütüğe göre 2.5 milyona düşüyor. Bu açıdan incelendiğinde, İstanbul'un yanı sıra, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi birçok mega kentin nüfusu da ciddi oranda azalıyor.

Bu açıdan incelendiğinde, İstanbul'un yanı sıra, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi birçok mega kentin nüfusu da ciddi oranda azalıyor. Türkiye'de nüfusun 47 milyon 228 bini, kendi memleketinde, 34 milyon 855 bini ise göç ettiği illerde yaşıyor.

GÜNDEM İstanbul'un nüfusu azaldı

14 il bir milyonu aşıyor

31 Aralık 2020 ADNKS sonuçlarına göre 81 ilden 24'ünün nüfusu 1 milyonun üzerinde. Nüfus kütüğüne kayıt açısından bakıldığında, 1 milyonu aşan il sayısı 33'e çıkıyor. Nüfusu 1 milyon altında olan 14 il, kütüğe göre 1 milyonun üstüne çıkıyor.

İl nüfusuna göre 1 milyonun altında olan Sivas, Erzurum, Mardin, Ordu, Trabzon, Malatya, Tokat, Çorum, Yozgat, Ağrı, Adıyaman, Giresun, Afyonkarahisar ve Kastamonu, kütüğe kayıtlı nüfus sayıları bakımından 1 milyonu aşan şehirler oldu.

5 il 1 milyon altına iniyor

Nüfusu 1 milyonu aşan 5 il, nüfus kütüğüne göre 1 milyonun altına düşüyor. Nüfusu 1 milyon üstünde olan Denizli, Aydın, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ, kütüğe kayıtlı kişi nüfusuyla 1 milyonun altına düşüyor.

Denizli 1 milyon 40 binden 974 bine, Aydın 1 milyon 119 binden 943 bine, Kocaeli 1 milyon 997 binden 685 bine, Muğla 1 milyondan 668 bine, Tekirdağ 1 milyon 81 binden 574 bine düşüyor.

Kütüğe göre Şanlıurfa ilk sırada

Nüfus kütüğüne kayıt bakımından Türkiye'de ilk sırayı, 2 milyon 906 bin kişiyle Şanlıurfa alıyor. Şanlıurfalılar 263 bin kişiyle en çok Gaziantep'te yaşıyor. Şu an Şanlıurfa, 2 milyon 115 bin nüfusuyla sekizinci sırada. Bu nüfusun 1 milyon 975 bini Şanlıurfalı. 1 milyona yakın kişi de göç etmiş.

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Nüfus kütüğüne göre ikinci sırada 2 milyon 624 bin kişiyle Konya geliyor ve bu kişilerin 161 bini İstanbul'da yaşıyor. Konya 2 milyon 250 bin nüfusla yedinci sırada. Bu nüfusun 1 milyon 859 bini Konyalı, ardından 51 bine yakın kişiyle Karamanlı var.

İstanbul'un nüfusu 2,5 milyona düşüyor

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul, nüfus kütüğü kaydına göre 2 milyon 574 bin kişiyle üçüncü. 15 milyon 462 bin nüfusuyla Türkiye toplamının yüzde 18.49'unu oluşturan İstanbul'da ikamet eden İstanbullu sayısı ise 2 milyon 159 bin.

İstanbul'da en çok 768 binle Sivaslı var. Ardından 562 bin Kastamonulu, 526 bin Ordulu, 495 bin Giresunlu, 437 bin Erzurumlu, 428 bin Samsunlu, 417 bin Malatyalı, 414 bin Trabzonlu, 378 bin Sinoplu, 308'er bin de Rize ve Erzincanlı sıralanıyor. İstanbul dışında yaşayan İstanbullu sayısı ise 46 bine yakın kişiyle Tekirdağ'da.

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GÜNDEM Türkiye'de nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile Bayburt oldu

Kütüğe göre en çok nüfusa sahip illere