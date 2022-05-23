Gündem İstanbulda kaçak göçmen operasyonu 199 kişi yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı

Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya bölgelerinden yasadışı yollarla gelip, Türkiye’ye giriş yapan ve İstanbul’a kadar ulaştığı belirtilen 199 göçmenin yakalandığı açıklandı. Polis tarafından toplanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan göçmen gözaltı kamplarına alındığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
Foto/arşiv

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ülkelerindeki ekonomik kriz, baskı ve şiddet dalgasından kaçarak Türkiye’ye kadar ulaşan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda, dün Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya ülkelerinden gelen bir grup kaçak yeni sığınmacı tespit etti.

Kentin dış ilçelerinden Arnavutköy‘e bağlı Haraççı Mahallesindeki meydanlarda, park ve bahçeler ile inşaat halindeki binalarda dün yapılan geniş çaplı asayiş uygulamaları ve denetimlerde, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 113’ü Bangladeş, 45’i Pakistan, 8’i Eritre ve çeşitli uyruklara mensup toplam 199 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu.

Operasyonda yakalanan söz konusu düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan İl Göç İdaresindeki göçmen gözaltı kamplarına alındığı öne sürüldü.

Altı yaşındaki kızını öldüren annenin ilk ifadesi ortaya çıktı: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım
FOTOĞRAF 14
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Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren 25 yaşındaki S.K. adlı kadın, rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.’yı bıçaklayarak öldürdü.
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Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi.
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Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
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Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, anne gözaltına alındı.<br>
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Gözaltına alınan S.K.’nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
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Cinnet geçirdiğini belirten S.K., “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dedi.
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Cani anne adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Altı yaşındaki kızını öldüren annenin ilk ifadesi ortaya çıktı: Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinnet getiren 25 yaşındaki kadın, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken gözaltına alınan cani annenin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Annenin “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği öğrenildi.

Pencereye çağırıp kurşun yağdırdılar: Yüzünden ve boynundan yaralandı
FOTOĞRAF 8
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Adana'da evindeyken dışarıdan kendisine seslenildiğini duyan kişi, pencereden bakınca silahla vuruldu.
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde, Murat Ş, evinde oturduğu sırada, sokaktan kendisine seslenildiğini duyunca pencereden baktı.
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Bu sırada şüpheli, elindeki tabancayla Murat Ş'ye ateş açarak motosikletle olay yerinden kaçtı.
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Yaralanan Murat Ş. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede sokakta 6 boş kovan buldu.
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Evde yapılan incelemede ise dolaplara iki merminin isabet ettiği tespit edildi.
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Olaya karışan iki kişinin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Olaya karışan iki kişinin kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Pencereye çağırıp kurşun yağdırdılar: Yüzünden ve boynundan yaralandı
Adana'da Kadir E. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, dışarıdan seslendikleri Murat Ş.'yi pencereye çıktığı sırada tabancayla ateş açtı. Yüzünden ve boynundan vurulan Murat Ş., hastanede tedaviye alınırken kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bayburt'ta korku dolu anlar: Futbolcuların kaldığı oteli basmaya geldiler
FOTOĞRAF 8
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TFF 2’nci Lig’de devam eden play-off maçlarında Bodrumspor, yarı final ilk maçında Bayburt Özel İdarespor’u sahasında 3-1 yendi. Yarın oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı skoru elde eden ve Bayburt'a gelen Bodrumspor, kentte kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı.
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Otel önüne gelen Bayburt taraftarları, küfürlü tezahüratlarda bulunarak; maytap, havai fişek kullandı.
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Futbolcuların kaldığı otele girmeye çalışan taraftarlar, Bodrumspor kafilesine korku dolu anlat yaşatırken; olaylar, kafile tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Bodrumspor’un kaldığı oteli basmaya geldiler
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Bodrumspor’un kaldığı oteli basmaya geldiler
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Bodrumspor’un kaldığı oteli basmaya geldiler
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Bayburt'ta korku dolu anlar: Futbolcuların kaldığı oteli basmaya geldiler
TFF 2'nci Lig'de Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan play-off rövanş maçı öncesi korku dolu anlar yaşandı. Bodrumspor'un konakladığı otel önüne gelen Bayburt Özel İdarespor taraftarları, otele girmeye çalıştı.


Akılalmaz olay

Akılalmaz olay

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