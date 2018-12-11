İstanbul'da patlama sesiyle kendilerini sokağa zor attılar

İstanbul Bağcılar Yenimahalle'de bulunan doğal gaz hattında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle sokaktaki apartmanlardan birinin önündeki doğal gaz kutusu alev aldı. Alevler, kısa sürede yükselirken sık sık küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Patlama seslerini duyan mahalle sakinleri yataklarından fırlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine İGDAŞ'a bağlı görevliler ile itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki doğal gaz ve elektriğin kesilmesinin ardından, yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Bu sırada polis de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz kaçağı ve beraberindeki yangın nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri güvenlik amaçlı olarak polis ekiplerince binalardan tahliye edildi. Apartman sakinlerinin panik yaşadıkları gözlenirken, gaz kaçağından etkilenen bir kişi de olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi.

"KALKTIK, HER TARAF ALEV İÇERİSİNDE"

Doğalgaz kaçağı ve yangının yaşandığı noktaya en yakın apartmanda ikamet eden Ali İlhan, olayla ilgili, "Nasıl olduğunu bilemiyoruz. Zaten yatıyorduk biz. Kalktık, her taraf alev içerisinde, duman içerisinde. Çoluk çocuk kendimizi dışarıya zor attık. Zaten dışarıdaki alevlerin görüntüsünü de çektik. Allah'a şükür, kimseye bir şey olmadı" dedi.