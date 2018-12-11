Gündem İstanbulda patlama sesiyle kendilerini sokağa zor attılar
İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da doğal gaz patlaması

İstanbul'da patlama sesiyle kendilerini sokağa zor attılar

Bağcılar'da bir sokakta sabaha karşı doğal gaz hattında oluşan gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Patlama sesiyle uyanan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Tahliye edilen apartmanlardan birinde yaşayan Ali İlhan, 'Çoluk çocuk kendimizi dışarıya zor attık' dedi.

DHA
İstanbul Bağcılar'da doğal gaz patlaması korkuya neden oldu
İstanbul Bağcılar'da doğal gaz patlaması korkuya neden oldu

İstanbul Bağcılar Yenimahalle'de bulunan doğal gaz hattında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle sokaktaki apartmanlardan birinin önündeki doğal gaz kutusu alev aldı. Alevler, kısa sürede yükselirken sık sık küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Patlama seslerini duyan mahalle sakinleri yataklarından fırlayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine İGDAŞ'a bağlı görevliler ile itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki doğal gaz ve elektriğin kesilmesinin ardından, yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Bu sırada polis de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz kaçağı ve beraberindeki yangın nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri güvenlik amaçlı olarak polis ekiplerince binalardan tahliye edildi. Apartman sakinlerinin panik yaşadıkları gözlenirken, gaz kaçağından etkilenen bir kişi de olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi.

"KALKTIK, HER TARAF ALEV İÇERİSİNDE"

Doğalgaz kaçağı ve yangının yaşandığı noktaya en yakın apartmanda ikamet eden Ali İlhan, olayla ilgili, "Nasıl olduğunu bilemiyoruz. Zaten yatıyorduk biz. Kalktık, her taraf alev içerisinde, duman içerisinde. Çoluk çocuk kendimizi dışarıya zor attık. Zaten dışarıdaki alevlerin görüntüsünü de çektik. Allah'a şükür, kimseye bir şey olmadı" dedi.

/**/
FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı

FETÖ'nün yeni Gezi tezgahı

​Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' ayaklanması Türkiye'yi teslim alamayan üst aklı yeniden harekete geçirdi.
TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir

TCG Anadolu KKTC'de demirleyebilir

​'KKTC'de deniz üssü kurulması' fikri hayata geçiriliyor.
9 ilde FETÖ operasyonu

9 ilde FETÖ operasyonu

25'i muvazzaf 27 mahrem kriptoya gözaltı.
Üşüyeceğiz

Üşüyeceğiz

​Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek.
İYİ Parti formülünü beğenmedi

İYİ Parti formülünü beğenmedi

Kılıçdaroğlu ile görüşen Yavaş krizi ateşledi.
Sınır boyu gasp

Sınır boyu gasp

​PKK tünelleri yüzünden yüzlerce ev çöktü.
Geri adım attı

Geri adım attı

Macron: Ekonomik ve sosyal olağanüstü hal ilan edeceğim
Maceracıele verdi

Maceracıele verdi

​Murat Yeni itiraf etti Talha Uğurluel gözaltına alındı.

Koç'lagelen enkaz

Koç'lagelen enkaz

​Küme düşme hattına giren Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşanıyor.

ABD'ye Huawei misillemesi

ABD'ye Huawei misillemesi

​Çin, Apple'ın bazı modellerinin satışını yasakladı.
Brexit 2019'a kalıyor

Brexit 2019'a kalıyor

​İngiltere parlamentosunda oylama ertelendi.
Meclis'te gerginlik

Meclis'te gerginlik

​Bütçe görüşmeleri sırasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
İttifakı görüşecekler

İttifakı görüşecekler

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
Kuvvetli yağacak

Kuvvetli yağacak

Marmara ve Karadeniz için uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.