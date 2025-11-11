Yeni Şafak
İstanbul'da taksi şoförü kadın yolcu tarafından darbedildi

18:2611/11/2025, Salı
AA
İstanbul'da fazla ücret tartışması
İstanbul'da Beyoğlu'ndan Kartal'a gitmek için taksiye binen kadın yolcu ile taksi şoförü arasında ücret tartışması çıktı. Taksi şoförünün tam ücreti istemesiyle kadın yolcu, şoförün kafasına cep telefonuyla vurdu. Şoför İbrahim K., "Kafamda şu an 3 tane dikiş var. Hastaneden aldığım darp raporuyla en yakın polis karakoluna giderek şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.

Kartal'da taksi şoförü, fazla ücret almak için yolu uzattığını öne süren kadın yolcu tarafından darbedildi.

Beyoğlu'ndan Kartal Atalar Mahallesi'ne gitmek için taksiye binen kadın yolcu, taksi şoförünün fazla ücret almak için yolu uzattığını öne sürdü.

Taksici İbrahim K. ise navigasyon kullanarak lokasyona gittiğini ve yol çalışması olduğu için başka güzergah kullandığını iddia etti.

Yolcu kadın, ücreti eksik ödeyince araçta tartışma çıktı. Taksicinin parayı tam istemesi üzerine kadın, taksi şoförünün kafasına cep telefonuyla vurdu.

Telefonla polis çağıran kadın daha sonra araçtan indi ancak taksici kadına polis gelene kadar beklemesini söyledi.

Araçtan inen kadın, evine doğru yöneldiği esnada cep telefonuyla kayıt alan taksi şoförünün başına tekrar vurdu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaralandığını bildiren taksici İbrahim K, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim K, daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.


Kafasının yarıldığını iddia etti

Takside yaşanan kavga, araç kamerasıyla kaydedildi.

Taksi şoförü İbrahim K, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, navigasyonla yolcunun gösterdiği istikametten devam ederken Göztepe Köprüsü'nde çalışma olduğunu görünce rota değiştirdiğini ve yolun 1,2 kilometre uzadığını söyledi.

İbrahim K, uygulamadan taksi çağrıldığında 50 lira fark alındığını, köprü geçiş ücretinin de müşteriye yansıtıldığını belirtti.

Yolcu tarafından darbedildiğini, kafasının yarıldığını ifade eden İbrahim K,
"Görgü şahitlerim de var. Kartal Devlet Hastanesine gittik. Kafamda şu an 3 tane dikiş var. Hastaneden aldığım darp raporuyla en yakın polis karakoluna giderek şikayette bulundum."
dedi.


