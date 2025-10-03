İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı

Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Başsavcılıkça terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyesi 14 şüphelinin "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 silah, 1 şarjör, 21 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.