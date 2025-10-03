Yeni Şafak
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturmada 8 zanlı tutuklandı

16:403/10/2025, Cuma
AA
İstanbul/ Foto: Arşiv
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklama, 5'i adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Başsavcılıkça terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyesi 14 şüphelinin "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından polis ekipleri, kentte 14 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 zanlıyı yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 silah, 1 şarjör, 21 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.



