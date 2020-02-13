Gündem İstanbulun gizemli adası Vordonisi dalgıçlar tarafından görüntülendi
İSTANBUL

İstanbul'un gizemli adası dalgıçlar tarafından görüntülendi

İstanbul'un gizemli adası Vordonisi dalgıçlar tarafından görüntülendi

İstanbul Maltepe açıklarında bulunan ve tarihi yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanan kayıp ada Vordonisi, gizemini hala koruyor. Vordonisi’nin, Bizans döneminde sürgün adası olarak kullanıldığı ve 1010 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kaldığı düşünülüyor. 3 kişiden oluşan dalgıç ekibi, 1200 yıl önceki İstanbul haritalarında tasvir edilmesine rağmen günümüzde su üzerinde görünmeyen adayı incelemek için denizde dalış yaptı. Su altındaki kayıp ada Vordonisi dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'un gizemli adası dalgıçlar tarafından görüntülendi
İstanbul'un gizemli adası dalgıçlar tarafından görüntülendi

İstanbul’u tasvir etmek için 1200 yıl kadar önce çizilen haritalarda Prens Takım Adaları’nın kıyıya en yakını olarak tasvir edilen ve Vordonisi olarak bilinen 2 ada, günümüzde görülmediği için gizemini koruyor. Bizans döneminde sürgün adası olarak kullanılan Vordonisi’nin, 1010 yılında gerçekleşen büyük İstanbul depreminde sular altında kaldığı düşünülüyor.

İstanbul Maltepe açıklarında bulunan ve tarihi yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanan kayıp ada Vordonisi, gizemini hala koruyor.

Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kaynaklarında belirtilen ve tarihi bin yıl öncesine dayanan İstanbul’un kayıp adası Vordonisi’nin kayalıkları, karadan esen poyrazla açık denizde ortaya çıkarken Bostancı-Adalar vapuruna binenler tarafından görülebiliyor.

Vordonisi’nin, Bizans döneminde sürgün adası olarak kullanıldığı ve 1010 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kaldığı düşünülüyor.

Kayıp adaya, Bizanslıların ‘Küçük Ada’, Osmanlıların ‘Manastır Kayalıkları”, günümüz denizcilerinin Höreke Taşı ya da Dilek Kayalıkları adını verdiği biliniyor. Antik haritalarda Bostancı-Küçükyalı sahiline 1,5 km uzaklıkta çizilen Vordonisi adasının sular altında kalan kısmında, İstanbul Patriği Fotios’un yaptırdığı manastırın olduğu biliniyor. Ayrıca Patrik Fotios’un mezarının da bu kayıp ada üzerinde oluğu düşünülüyor. Adanın olduğu bölgede derinlik 0-6 metre arasında değişiyor ve kayaların büyük tehlike oluşturması nedeniyle küçük tekneler bile o bölgeye girmeye çekiniyor.

3 kişiden oluşan dalgıç ekibi, 1200 yıl önceki İstanbul haritalarında tasvir edilmesine rağmen günümüzde su üzerinde görünmeyen adayı incelemek için denizde dalış yaptı.

Vordonisi için ilk bilimsel çalışmayı da Maltepe Belediyesi desteğiyle Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir yapmıştı. Deniz bilimcilerin, jeologların, arkeologların ve tarih meraklılarının ilgisini çeken su altındaki adaların UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesi amaçlanırken, iki su altı fotoğrafçısı kış dalışı gerçekleştirdi. Ali Ethem Keskin ve Yavuz Pilevneli’den oluşan su altı ekibine gazeteci Gökhan Karakaş’ta eşlik etti. Ada üzerinde yapılan manastırın kalıntısını arayan dalgıçlar Marmara Denizi’nin en berrak sularında insan yapısı olabilecek kalıntıları ararken, katmanlaşmış oluşumlarla karşılaştı. Vordonisi’nin çevresinde dolanan dalgıçlar, denizyıldızı, midye ve yeşil yosunun alanı tamamen kapladığını gördü.

Su altındaki kayıp ada Vordonisi dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Öte yandan, Anıtlar Kurulu’nun Vordonisi adasının sit alanı olması için çalışma başlattığı öğrenildi.

İstanbul'un sular altında kalan gizemli adası: Vordonisi
FOTOĞRAF 7
Title
İstanbul'u tasvir etmek için 1200 yıl kadar önce çizilen haritalarda Prens Takım Adaları'nın kıyıya en yakını olarak tasvir edilen ve Vordonisi olarak bilinen 2 ada, günümüzde görülmediği için gizemini koruyor.
Title
Bizans döneminde sürgün adası olarak kullanılan Vordonisi'nin, 1010 yılında gerçekleşen büyük İstanbul depreminde sular altında kaldığı düşünülüyor. Prof. Dr. Semavi Eyice'nin kaynaklarında belirtilen ve tarihi bin yıl öncesine dayanan İstanbul'un kayıp adası Vordonisi'nin kayalıkları, karadan esen poyrazla açık denizde ortaya çıkarken Bostancı-Adalar vapuruna binenler tarafından görülebiliyor.
Title
Kayıp adaya, Bizanslıların 'Küçük Ada', Osmanlıların 'Manastır Kayalıkları, günümüz denizcilerinin Höreke Taşı ya da Dilek Kayalıkları adını verdiği biliniyor. Antik haritalarda Bostancı-Küçükyalı sahiline 1,5 km uzaklıkta çizilen Vordonisi adasının sular altında kalan kısmında, İstanbul Patriği Fotios'un yaptırdığı manastırın olduğu biliniyor.
Title
Ayrıca Patrik Fotios'un mezarının da bu kayıp ada üzerinde oluğu düşünülüyor. Adanın olduğu bölgede derinlik 0-6 metre arasında değişiyor ve kayaların büyük tehlike oluşturması nedeniyle küçük tekneler bile o bölgeye girmeye çekiniyor.
Title
Vordonisi için ilk bilimsel çalışmayı da Maltepe Belediyesi desteğiyle Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir yapmıştı.
Title
Deniz bilimcilerin, jeologların, arkeologların ve tarih meraklılarının ilgisini çeken su altındaki adaların UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesi amaçlanırken, iki su altı fotoğrafçısı kış dalışı gerçekleştirdi. Ali Ethem Keskin ve Yavuz Pilevneli'den oluşan su altı ekibine gazeteci Gökhan Karakaş'ta eşlik etti. Ada üzerinde yapılan manastırın kalıntısını arayan dalgıçlar Marmara Denizi'nin en berrak sularında insan yapısı olabilecek kalıntıları ararken, katmanlaşmış oluşumlarla karşılaştı. Vordonisi'nin çevresinde dolanan dalgıçlar, denizyıldızı, midye ve yeşil yosunun alanı tamamen kapladığını gördü.
Title
Öte yandan, Anıtlar Kurulu'nun Vordonisi adasının sit alanı olması için çalışma başlattığı öğrenildi.
İstanbul'un sular altında kalan gizemli adası: Vordonisi
İstanbul Maltepe açıklarında bulunan ve tarihi yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanan kayıp ada Vordonisi, gizemini hala koruyor. Vordonisi'nin, Bizans döneminde sürgün adası olarak kullanıldığı ve 1010 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde sular altında kaldığı düşünülüyor. 3 kişiden oluşan dalgıç ekibi, 1200 yıl önceki İstanbul haritalarında tasvir edilmesine rağmen günümüzde su üzerinde görünmeyen adayı incelemek için denizde dalış yaptı. Su altındaki kayıp ada Vordonisi dalgıçlar tarafından görüntülendi.


​Şikayetçi olmadılar

​Şikayetçi olmadılar

​Pistten çıkan uçak soruşturması.
Tüm duyguları ile Elazığ depremi

Tüm duyguları ile Elazığ depremi

​Şok, korku, arayış, umut, sevinç, sabır, fedakarlık ve mucize...
Görüntüler ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı

​Gri kategorideki terörist böyle etkisiz hale getirildi.
Sınıra konuşlandırıldı

Sınıra konuşlandırıldı

Çok namlulu roketatarlar hedefi İdlib'e çevirdi.
Annesinin<br> ifadesi ortaya çıktı

Annesinin
ifadesi ortaya çıktı

Polisler suçüstü yaptı, yardımcıları hastalardan alınan rüşveti itiraf etti.
Koronavirüs<br>üretimi durdurdu

Koronavirüs
üretimi durdurdu

​Çin'de yayılan salgın madencilik sektörünü vurdu.

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

​İzmir'deki feci kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Isınmak için<br>elbise yakıyorlar

Isınmak için
elbise yakıyorlar

​İdlib'de siviller soğuğa rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.
Gizemli hayırsever<br> yine ortaya çıktı

Gizemli hayırsever
yine ortaya çıktı

​Borcu ödenenler inanamayıp tekrar tekrar soruyor.
Gürcistan'da yakalandı

Gürcistan'da yakalandı

İkinci tosuncuk Türkiye'de 30 bin kişiyi dolandırmıştı.
21 ayın<br> rekoruna ulaştı

21 ayın
rekoruna ulaştı

Aralık ayı sanayi üretim verileri açıklandı.
Apple'dan aldı depremzedelere bağışladı

Apple'dan aldı depremzedelere bağışladı

Mersinli genç, teknoloji devinin bir açığını daha buldu.
Beklentileri karşılayamadı

Beklentileri karşılayamadı

​İYİ Parti'de genel başkan yardımcısından ipleri kopartan istifa.
Direksiyonu çaldılar

Direksiyonu çaldılar

Buradan sesleniyorum ararsan görüşelim mutlaka.
Çok sayıda<br>önlem geliyor

Çok sayıda
önlem geliyor

Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
Rezaleti unutulmadı

Rezaleti unutulmadı

​Cüneyt Çakır'ın kritik maça atanması tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.