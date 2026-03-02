Yeni Şafak
İzmir merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

DHA
İzmir Emniyet Müdürlüğü

İzmir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen helikopter destekli eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında örgüt lideri S.B.'nin de yer aldığı 7 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda ise 193 tabanca ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, liderliğini S.B.'nin yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 26 Şubat'ta operasyon düzenlendi. İzmir'in Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen örgüt ile örgüte silah temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli olmak üzere Trabzon ve Mersin'de toplam 36 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyonlar yapıldı.


193 tabanca ele geçirildi


Adreslerde yapılan aramalarda 193 tabanca, 3 av tüfeği, 1 balistik çelik yelek ve 3 senet ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal incelemede; şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 araç ile 10 taşınmaza el konuldu. Operasyonda örgüt lideri S.B. ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




