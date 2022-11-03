Gündem İzmirde FETÖnün güncel yapılanmasına operasyon Sözde Karşıyaka imamı yakalandı
İZMİR

İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: Sözde 'Karşıyaka imamı' yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında sözde 'Karşıyaka imamı' olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen 'Muaz' kod adlı Mustafa Aksoy düzenlenen operasyonla yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmirde FETÖnün güncel yapılanmasına operasyon: Sözde Karşıyaka imamı yakalandı
FETÖ'nün sözde 'Karşıyaka imamı' Mustafa Aksoy

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanması kapsamında, sözde İzmir Büyükşehir yapılanmasının "Karşıyaka imamı" olarak faaliyet yürüten "Muaz" kod adlı Mustafa Aksoy'un kentte bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından Aksoy'u saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

  • Gözaltına alınan şüphelinin, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "himmet" adı altında örgütün güncel yapılanması için para toplandığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca, Aksoy'un FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, FETÖ silahlı terör örgütü müzahiri olduğu, KHK ile kapatılan eğitim kurumunda çalıştığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında alınan ifadelerde, Kahramanmaraş'ta üniversite yıllarında "Ev Abiliği", "Bölge Talebe Mesullüğü" yaptığı, Bitlis'te doktorlarla ilgilendiği, onlara sohbet hocalığı, "Bölgecilik" ve "Esnaf Mesullüğü" yaptığı belirlendi.

Aksoy'un geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde "sorumlu düzeyde" faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ'den ihraç edilen astsubaya uyuşturucudan tutuklama
GÜNDEM
FETÖ'den ihraç edilen astsubaya uyuşturucudan tutuklama

FETÖ'cülere baskın: Doktor ve diş hekimlerinin de bulunduğu sekiz kişi tutuklandı
GÜNDEM
FETÖ'cülere baskın: Doktor ve diş hekimlerinin de bulunduğu sekiz kişi tutuklandı
Başakşehir son 16da

Başakşehir son 16'da

​Temsilcimiz, Konferans Ligi A Grubu'nu lider tamamlayarak son 16'ya adını yazdırdı.
İlk yarım saat geride kaldı

İlk yarım saat geride kaldı

​Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ferençvaroş'u ağırlıyor.
Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü.

Avukat Aryen Turan gözaltına alındı.

Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.