Gündem FETÖden ihraç edilen astsubaya uyuşturucudan tutuklama
POLİTİKA

FETÖ'den ihraç edilen astsubaya uyuşturucudan tutuklama

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen astsubay D.Ü., 1,5 kilo metamfetamin ile yakalanıp, tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
FETÖden ihraç edilen astsubaya uyuşturucudan tutuklama
​Ankara

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.Ü.'nün madde almak için hafif ticari araçla Ankara'ya geleceğini tespit etti.

Harekete geçen polis, kente gelen D.Ü.'yü takibe aldı. D.Ü.'nün ayrıca 2019'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında ihraç edilen astsubay olduğu belirlendi. Gözaltına alınan D.Ü.'nün aracında yapılan aramada, piyasa değeri 409 bin 500 TL olan 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan üç FETÖ şüphelisi yakalandı
GÜNDEM
Yunanistan'a kaçmaya çalışan üç FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'den 'pes' dedirten pişkinlik: Alman kanalında teröristbaşını aklamaya çalıştı
GÜNDEM
FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'den 'pes' dedirten pişkinlik: Alman kanalında teröristbaşını aklamaya çalıştı
TOGGa renk talebi

TOGG'a renk talebi

Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor.
Yılın en başarılı projesi

Yılın en başarılı projesi

Rekor sürede tamamlanmıştı: Büyük onur.
Bakan Soylu canlı yayında Kılıçdaroğlunun örgüt bağlantılarının olduğu kırmızı dosyayı gösterdi: Bu bir FETÖ roman

Tahıl anlaşmasında yeniden masaya oturan Kremlin'den dikkat çeken açıklama.

​Milyonlarca kişi bu anı izledi: Değeri pası çözülünce ortaya çıktı.

​Sınırımıza dayandı: Gizlice eve giriyor bir daha asla çıkmıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.