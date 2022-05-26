Gündem İzmirde FETÖnün hücre evlerine baskın 21 gözaltı
İZMİR

İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak için İzmir’de barındıkları Gaybubet Evi olarak adlandırdıkları hücre evlerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda, hedef 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı
FETÖ’nün hücre evlerine baskın.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY içerisinde görev yapan ve hakkında yakalama kararı olan örgüt mensuplarının, yakalanmamak için akrabalarından dahi gizledikleri, İzmir’de Gaybubet Evi olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıklarını belirledi.

Önceden belirlenen adreslere, polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilirken, hedef 21 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


FETÖ söyletti: Yalan ve iftirada sınır yok
GÜNDEM
FETÖ söyletti: Yalan ve iftirada sınır yok

Para, sahte kimlik ve dijital materyaller ele geçirildi
Öte yandan polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 450 Türk Lirası, 8 bin 900 Amerikan Doları, 4 bin 140 Euro ve 20 Pound ile 1 adet sahte kimlik, kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Nedim Şener İtalyan sanatçıya FETÖ'nün gerçek yüzünü tek tek anlattı: Çizdiğiniz mağdur değil sizi kullanmışlar
GÜNDEM
Nedim Şener İtalyan sanatçıya FETÖ'nün gerçek yüzünü tek tek anlattı: Çizdiğiniz mağdur değil sizi kullanmışlar

MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

670 milyon liralık sözleşme

670 milyon liralık sözleşme

​ASELSAN ile TUSAŞ arasında imzalandı.
2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

2 bin 800 yıldır gizli tutuluyordu

​İlk kez Türkiye'de gün yüzüne çıkarıldı.
Para yatıran bin pişman: Bin 700 kripto para yok oldu

​Terör örgütüne bir darbe daha: 14 PKK'lı öldürüldü

Mevsim normallerinin 12 dereceye kadar üzerine çıkacak.

​Türkiye'nin vergi dahil en ucuz aracı oldu.

Yunanistan göçmenlere karşı plastik mermi kullandı.

​Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen.

​Yalan ve iftirada sınır yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.