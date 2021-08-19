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POLİTİKA

Kabine toplandı: Kritik toplantıda masada beş konu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 16 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine toplantısı ertelenmişti. Yangın ve sel felaketleriyle ilgili olarak birçok bakanın sahada olması nedeniyle ertelenen kabine toplantısı başladı. Kabine toplantısının gündeminde sel felaketi, orman yangınları, Afganistan'daki gelişmeler, koronavirüsle mücadele ve okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih gibi konular olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine Toplantısı bugün yapılacak: Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için de tarih verdi. Ağustos ayında uygulanacak toplantı çeşitli sebeplerle ertelenmişti. Bu kapsamda milyonlar son dönemde toplantının gerçekleşeceği tarihi bekliyordu. Bugün toplanacak olan kabinenin gündeminde okullar, vaka artışı gibi birçok konunun değerlendirilmesi öngörülüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir gün izinle ilk defa bakan arkadaşlarım yarın Kabine toplantısı için Ankara'ya gelecekler, sonra tekrar bölgeye gidecekler"dedi.

AFAD’ın sel bölgesine yarım kampanyasına değinen Erdoğan, “Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına saat 13.30'da başkanlık edecek.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti.

Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak.

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KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. İl il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapacak.

Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantısındaki önerilerini sıralayacak. Ayrıca aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce zorunluluktan yana olmadığına ilişkin açıklamada bulundu.

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