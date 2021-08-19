Kabine toplandı: Kritik toplantıda masada beş konu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için de tarih verdi. Ağustos ayında uygulanacak toplantı çeşitli sebeplerle ertelenmişti. Bu kapsamda milyonlar son dönemde toplantının gerçekleşeceği tarihi bekliyordu. Bugün toplanacak olan kabinenin gündeminde okullar, vaka artışı gibi birçok konunun değerlendirilmesi öngörülüyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında Türkiye'nin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir gün izinle ilk defa bakan arkadaşlarım yarın Kabine toplantısı için Ankara'ya gelecekler, sonra tekrar bölgeye gidecekler"dedi.

AFAD’ın sel bölgesine yarım kampanyasına değinen Erdoğan, “Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına saat 13.30'da başkanlık edecek.

KORONAVİRÜS Aşılamada sıra 15 yaş üstünde

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti.

Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afgan halkının huzuru için her türlü iş birliğine hazırız

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. İl il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapacak.

REKLAM

Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantısındaki önerilerini sıralayacak. Ayrıca aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce zorunluluktan yana olmadığına ilişkin açıklamada bulundu.

ÖZGÜN Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

GÜNDEM Bugün yapılması beklenen Kabine toplantısı ertelendi

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Aşılamada yeni kararlar

GÜNDEM Afgan göçü masada

GÜNDEM Kabine yarın Beştepe'de toplanacak: Masada koronavirüsle mücadele ve doğal afetler var

KORONAVİRÜS Aşıda 12-17 yaşa tavsiye kabinede