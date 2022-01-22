Kadıköy'de kar altında kira yardımı isteyen yaşlı çift ekipleri harekete geçirdi

Yaşlı bir çiftin ağlayarak “Kiramıza yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız” diyerek yardım istediği video gündeme oturdu.

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken, sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video herkesi hüzünlendirdi. Kadıköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde yaşlı çiftin karlar altında yardım istediği görüldü.

Video kısa sürede çok sayıda görüntülenmeye ulaşırken, yaşlı çiftin yardım feryadını görenler destek vermek adına çifte ulaşmak için girişimlerde bulundu. Öte yandan İstanbul Valiliği ekipleri de yaşlı çifti bulmak için yoğun bir çaba harcıyor.

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"ÇİFTİMİZİN BULUNMASI İÇİN VALİLİĞİMİZ YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy'de sokakta kar altında yardım isteyen yaşlı çiftimizin bulunması için Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sokakta kalan vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattına bildirelim." dedi.

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