Gündem İstanbulda baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen ve hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan veli, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... İstanbulda baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı
Yeniden gözaltına alınan E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen ve hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan veli, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan E.Y'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.

İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti.

Baltayla okul basan veli güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.
Baltayla okul basan veli güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.

"Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

Gaziosmanpaşa'da gözü dönmüş veliden okula baltalı baskın
FOTOĞRAF 17
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Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı.
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Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı.
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Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.
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Baltayla birlikte okula giren saldırgan bağırıp çağırdı.
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Elinde balta olan kişiyi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi.
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Polis ekipleri okula gelerek baltalı saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
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Dehşet anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde okula giren baltalı velinin okulun merdivenlerden inerken çevreye tehditler savurduğu duyuluyor.
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\"SALDIRMAK İÇİN BALTAYLA KOŞTUĞUNU GÖRDÜM\"<br><br>Okulun öğrencilerinden Civan Y. \"Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm\" derken Orhan K. ise \"Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var\" diye konuştu
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Bir veli ise, \"Görmedik ama gerçekten korktuk, iyi ki de çocuklarımız erken gelmemiş, yoksa daha kötü bir şey olabilirdi\" şeklinde konuştu<br>
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Gaziosmanpaşa'da gözü dönmüş veliden okula baltalı baskın
Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Korku dolu anların yaşandığı okula polis gelerek, baltalı saldırganı gözaltına aldı.


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