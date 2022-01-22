İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı

\"SALDIRMAK İÇİN BALTAYLA KOŞTUĞUNU GÖRDÜM\"<br><br>Okulun öğrencilerinden Civan Y. \"Baltayla saldırmak için koştuğunu gördüm\" derken Orhan K. ise \"Bıçaklı öğrenciler olabiliyor, sadece burada değil, çevre okullarda da öyle öğrenciler var\" diye konuştu