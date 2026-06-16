Kağıthane'de trafik kavgasında 2 şüpheliye 394 bin lira ceza

Yapılan çalışmalarda, Eski Büyükdere Caddesi'nde ters istikamette ilerleyen iki motosiklet sürücüsünden birinin diğerinin çantasına çarpması üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandığı belirlendi.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden F.K'nin kaskla diğer sürücü H.T'ye vurduğu, H.T'nin ise yanında bulunan matkapla karşılık vererek yaralanmaya neden olduğu tespit edildi.