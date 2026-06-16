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Kağıthane'de trafik kavgasında 2 şüpheliye 394 bin lira ceza

Kağıthane'de trafik kavgasında 2 şüpheliye 394 bin lira ceza

12:5516/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
AA
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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de matkap ve kaskın kullanıldığı trafik kavgasına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 motosiklet sürücüsüne 394 bin 129 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan trafikte kavga görüntülerine ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Eski Büyükdere Caddesi'nde ters istikamette ilerleyen iki motosiklet sürücüsünden birinin diğerinin çantasına çarpması üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandığı belirlendi.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden F.K'nin kaskla diğer sürücü H.T'ye vurduğu, H.T'nin ise yanında bulunan matkapla karşılık vererek yaralanmaya neden olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilere, "sürücü belgesiz araç kullanmak", "saldırı amacıyla araçtan inmek", "ters yönde araç kullanmak" ve "kasksız motosiklet kullanmak" suçlarından toplam 394 bin 129 lira idari para cezası uygulandı.

Haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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