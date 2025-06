Kahramanmaraş depremlerini 2 hafta önce tahmin etmişti: Şimdi de Sivas'a dikkat çekti

Şu anda büyük bir deprem olmadığını fakat fayların deprem ürettiği takdirde Sivas ve çevresinde yıkımların olabileceğini belirten İçelli, "Bu fay eski, yaşlı ve yorgun bir faydır. Bu fay, 300- 500 yılda çalışacak fay olmadığı için 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli yaklaşık 3 bin ile 5 bin yıl arasındadır. Bu depremlerin oluştuğu bölgede 6.2 büyüklüğüne ulaşabilecek depremler gerçekleşebilir. Bu durumlar gayet normaldir. Faylara ve oradaki jeomorfolojiye baktığımızda bunları üretmesi mümkündür. İnsanların şu an için panik yapmasına gerek yoktur. Biz yerin nabzını sürekli dinliyoruz. Tecer segmentinde bulunan, 7 üzerinde büyük bir deprem üretecek fayın üzerinde herhangi bir belirti yoktur. Ancak yanındaki kılcal kırıklar, 6.2 büyüklüğüne kadar deprem üretecektir. Kötü senaryoya her zaman hazır olmamız gerekiyor. Belki bugün bir deprem olmuyor ama bir gün 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem riski olabilir. Ürettiği takdirde Sivas ve Kayseri için büyük yıkımlar gerçekleşebilir. Çalışmalar yapılıyor ancak Sivas bölgesi yapı stoku bakımından oldukça yetersizdir. 30 kilometre çapa baktığımızda yaklaşık 6.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirse, an az 4 bine yakın bina yıkılırken 50 bine yakında can kaybı yaşanabilir" dedi.