Kalıcı barış için Türkiye'ye geliyor

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ilk günden beri barış için arabulucu Türkiye, yeniden devreye giriyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, esir takası ve barış için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temaslarının ardından bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara’ya geliyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için bugün Türkiye’de görüşmeler yapılacağını bildirdi. Bugün Türkiye’de görüşmeler olduğunu ifade eden Zelenski, şunları kaydetti: “Müzakereleri yoğunlaştırmaya hazırlanıyoruz ve müttefiklerimize sunacağımız çözümler üzerinde çalışıyoruz. Savaşın sonunu tüm gücümüzle yaklaştırmak Ukrayna’nın birinci önceliğidir. Ayrıca, değişimleri ve esir takaslarını yeniden başlatmak için çalışıyoruz.”

İSTANBUL SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna ile ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

İLK GÜNDEN BERİ BARIŞIN MERKEZİ

Ukrayna ile Rusya arasında ilk barış görüşmeleri Mart 2022’de İstanbul’da yapıldı. Taraflar, Türkiye’nin arabuluculuğunda bir araya gelerek hem Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü hem de güvenlik garantileri gibi temel konuları masaya yatırdı. Bu turda kalıcı bir ateşkes ya da nihai barış anlaşmasına varılamadı, ancak diplomatik kanallar yeniden açılmış oldu.

ÜÇ TUR GÖRÜŞME

Üç yıl aradan sonra barış görüşmeleri yeniden 16 Mayıs 2025’te İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirildi. Bu görüşmede taraflar 1000’den fazla savaş esirinin karşılıklı takası konusunda anlaşmaya vardı. Ancak somut bir ilerleme kaydedilemedi. Görüşmeler İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda ikinci tura taşındı. 2 Haziran’daki turda hasta, yaralı ve 25 yaş altı esirlerin iadesi ile birlikte cesetlerin geri verilmesi konuları ele alındı. Taraflar esir takasında somut adımlar konusunda mutabakata vardı. Üçüncü tur barış görüşmeleri, yine İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapıldı. Taraflar tam bir ateşkes talebi, sivil altyapıya yapılan saldırıların durdurulması ve uzun vadeli güvenlik teminatlarını içeren konular üzerine yoğunlaştı. Ancak nihai barış anlaşması bu turda da hayata geçirilemedi.











