Kamp faciayla bitti: Eşini tüfekle öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı

Feci olay, öğle saatlerinde Urla Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akyürek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. T.A. ise gözaltına alındı.