Kamp faciayla bitti: Eşini tüfekle öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı

İzmir’in Urla ilçesinde kamp yapan Burçin Razak Akyürek (32), eşi T.A.’nın elindeki tüfekten çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Eşi T.A. gözaltına alınırken, ifadesinde olayın cinayet değil, kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürdü.
İzmir’in Urla ilçesinde kamp yapan bir kadın, eşinin tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Feci olay, öğle saatlerinde Urla Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akyürek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. T.A. ise gözaltına alındı.
"Cinayet değil" dedi
T.A. ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin araç içerisinden geçerek araç dışında bulunan eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.