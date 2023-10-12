|
Gündem

Kamp yerine grup grup ikna

CHP'de kararsız vekillerin nabzının tutulacağı Sakarya kampı, tüm gruba hakim olamama endişesiyle iptal edildi. Büyük kurultayda işini sağlama almak isteyen Kılıçdaroğlu, vekillerle 5’li gruplar halinde Ankara’da görüşmeye başladı. Bugün bitecek görüşmelerle CHP liderinin, Özel-İmamoğlu hizbini bölmeyi amaçladığı belirtildi.

Uğur Duyan
04:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u dün makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u dün makamında ziyaret etti.

İstanbul kongresini geride bırakan CHP’de, Sakarya’da yapılması planlanan milletvekili çalışma kampı da iptal edildi. CHP kaynakları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamp ortamında tüm gruba hakim olamayacağı için vekillerin ‘nabızlarını Ankara’da ölçme’ kararı aldığını ifade etti. Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu’nun önceki gün başlayan 5’li gruplar halindeki mesaisi bugün sona erecek.

AMAÇ HEP AYNI: BÖLMEK

Dün (çarşamba) ve bugün (perşembe) yapılacak toplantılarda milletvekilleri, kendi illerindeki kurultay süreci hakkından CHP liderine bilgi verecek. Kararsız vekilleri “Özel mi İmamoğlu mu ikileminde bırakmak isteyen” CHP Genel Merkezi’nin asıl amacının Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu hizbini bölmek olduğu da gelen bilgiler arasında. 15 Ekim’de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından CHP, parti grubunu Sakarya Sapanca’da kampa almayı planlıyordu. Kampın 22-24 Ekim tarihlerinde yapılması bekleniyordu.

Hayırlı olsun ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u dün makamında ziyaret etti. Kurtulmuş’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu’na, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ile TBMM İdari Amiri Ensar Aytekin de eşlik etti. 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Soru önergelerinden tutun, Can Atalay’a kadar düşündüğümüz, hatta çözüm olarak da kendisine ifade ettiğimiz düşüncelerimizi aktardık. Verimli bir toplantı. Sayın Başkan da büyük bir dikkatle izledi. Ayrıca kendisine Anayasa değişikliği dolayısıyla da Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını takdim ettik. Umarım siyaset belli bir uzlaşma zemini içinde Türkiye’nin sorunlarını çözer.”



#siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri