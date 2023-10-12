Kamp yerine grup grup ikna

İstanbul kongresini geride bırakan CHP’de, Sakarya’da yapılması planlanan milletvekili çalışma kampı da iptal edildi. CHP kaynakları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamp ortamında tüm gruba hakim olamayacağı için vekillerin ‘nabızlarını Ankara’da ölçme’ kararı aldığını ifade etti. Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu’nun önceki gün başlayan 5’li gruplar halindeki mesaisi bugün sona erecek.

Dün (çarşamba) ve bugün (perşembe) yapılacak toplantılarda milletvekilleri, kendi illerindeki kurultay süreci hakkından CHP liderine bilgi verecek. Kararsız vekilleri “Özel mi İmamoğlu mu ikileminde bırakmak isteyen” CHP Genel Merkezi’nin asıl amacının Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu hizbini bölmek olduğu da gelen bilgiler arasında. 15 Ekim’de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından CHP, parti grubunu Sakarya Sapanca’da kampa almayı planlıyordu. Kampın 22-24 Ekim tarihlerinde yapılması bekleniyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u dün makamında ziyaret etti. Kurtulmuş’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu’na, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ile TBMM İdari Amiri Ensar Aytekin de eşlik etti. 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Soru önergelerinden tutun, Can Atalay’a kadar düşündüğümüz, hatta çözüm olarak da kendisine ifade ettiğimiz düşüncelerimizi aktardık. Verimli bir toplantı. Sayın Başkan da büyük bir dikkatle izledi. Ayrıca kendisine Anayasa değişikliği dolayısıyla da Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını takdim ettik. Umarım siyaset belli bir uzlaşma zemini içinde Türkiye’nin sorunlarını çözer.”